السعودية تعلن جاهزية الحرمين لاستقبال الزائرين بكامل الطاقة الاستيعابية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إن المسجدين الحرام والنبوى، جاهزين لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بكامل الطاقة الاستيعابية، مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية.





وشدد السديس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، على ضرورة التزام جميع العاملين والعاملات والزائرين والزائرات بارتداء الكمامة فى جميع الأوقات وفى جميع أروقة الحرمين الشريفين، والاستمرار فى استخدام جميع التطبيقات الرسمية لأخذ مواعيد العمرة والصلاة فى المسجد الحرام والروضة الشريفة بالمسجد النبوى، لضبط الأعداد. وطالب قاصدى الحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات المعنية والعاملين بالحرمين الشريفين، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال تأديتهم لمناسكهم، لتكون البيئة الصحية داخل الحرمين الشريفين آمنة للجميع. جاء ذلك وفق بيان وزارة الداخلية السعودية، فيما يخص صدور الموافقة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية ابتداء من يوم بعد غد الأحد.

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