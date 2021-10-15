“الآن” وزارة التربية والتعليم الليبية تعلن رابط أرقام جلوس الثانوية العامة ليبيا ومعرفة اللجنة ورقم المقعد

في ظل الاتجاه نحو ميكنة كافة مراحل التعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية اليوم عن رابط أرقام جلوس الثانوية العامة اللبية، لمعرفة رقم الجلوس واللجنة الامتحانية ورقم المقعد تيسيراً على الطلاب في ظل تفشي الموجه الرابعة من تفشي وباء كورونا التي تضرب العالم حالياً، جاء ذالك عبر موقع الوزارة على فيس بوك، ودعت الوزارة الدخول على الرابط المخصص للإستعلام عن أرقام الجلوس، بداية من اليوم الجمعة الموافق 2021/10/15، وتمنت الوزارة النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في أمتحان الشهادة الثانوية العامة الليبية.

الدخول على رابط معرفة رقم الجلوس التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية registrationlist.

تسجيل المنطقة التعليمية والصف.

تسجيل اسم المدرسة التي يدرس بها الطالب.

تسجيل القسم العلمي أو الأدبي الذي يدرس به الطالب.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة الليبيةوزارة التربية والتعليم الليبية

تعمل وزارة التربية والتعليم الليبية على التحول الرقمي، في تقديم كافة الخدمات التعليمية لذا أنشأة رابط خاص لطلاب الثانوية العامة، من أجل الدخول عليه ومعرفة رقم جلوس الطالب ورقم اللجنة ورقم المقعد، من أجل إجراء أمتحانات الشهادة الأهم في حياة الطلاب وهي شهادة الثانوية العامة,

موعد أمتحان الشهادة الثانوية العامة الليبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد أمتحان الشهادة الثانوية العامة الليبية، سيبدأ من السبت الموافق 2021/10/16، وقالت أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب من تفشي وباء كورونا، وتم تعقيم اللجان الامتحانية وعمل المسافات المطلوبة التي تحقق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ودعت الطلاب أرتداء الكمامات عند الحضور للامتحان.

أرقام جلوس الثانوية العامة

شهادة الثانوية العامة من أهم الشهادات التي يتم تحديد مستقبل الطالب عليها، فهي التي تحدد الكلية التي يلتحق بها الطالب، ويهتم أولياء الأمور بهذه السنة الفاصلة في حياة أبنائهم ويعملون على تهيئة الجو المناسب لأبنائهم للمذاكرة، حتى يتحقق حلمهم بتفوق أبنائهم والالتحاق بالكلية، وتقدم وزارة التربية كافة الدعم للطلاب وتعمل على تهيئة البيئة التعليمية أمام الطلاب، وتوفر لهم كافة السبل للنجاح والتفوق، وتحرص على تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطور الذي يشهده العالم في التعليم.