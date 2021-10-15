منحة البطالة في الجزائر 2021 شروط التسجيل للمواطنين والخطوات اللازمة للحصول عليها

منحة البطالة في الجزائر 2021 ، ازدادت العديد من عمليات البحث لمعرفة الشروط اللازمة للحصول على منحة البطالة التي أطلقت دولة الجزائر للمتواجدين في كافة ولاياتها، وتعد تلك المنحة من أكثر المنح التي تقدمها الدولة لخدمة الشباب حديثي التخرج والباحثين عن العمل من جميع أنحاء الدولة، حيث تقوم تلك المبادرة عن طريق إعطاء مبلغ دعم مالي من الحكومة إلى الأشخاص الخريجين والباحثين عن العمل أصحاب الدبلومات والشهادات العليا، وذلك بناء على عدد من الشروط البسيطة التي تقدمها الدولة لهم.

منحة البطالة في الجزائر 2021

أوضح رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون أن منحة الجزائر من المنح التي تقدمها الدولة لخدمة العديد من الفئات وحفاظًا على كرامة الشباب الجزائري ومنعهم من عمل أي جرائم أو الهجرة الغير شرعية بحثًأ عن الأعمال في دول أخرى، حيث تقدم المنحة لهم بصورة مباشرة لحين حصولهم على عمل، وأشار إلى أن تلك المنحة سوف تدخل في حيز التنفيذ بداية من 2022، وذلك وفق عدد من الشروط البسيطة للحصول على منحة البطالة وهي :

لابد أن يكون المتقدم للحصول على المنحة جزائري الاصل والمنشأ.

ألا يكون المستفيد له أي دخل آخر ومن الفئات التي حددتها الدولة للحصول على الدعم.

شرط أساسي ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وألا يزيد عن 50 عام.

لابد أن يكون المتقدم للحصول على منحة البطالة من الأشخاص المسجلين في أحد الجهات الحكومية كطالب عمل.

رابط تسجيل منحة الجزائر

يذكر أن تلك المنحة جاءت بعد المعاناة التي واجهها الكثير من الشباب الخريجين والمواطنين عامة بسبب أزمة كورونا التي تعاني منها كافة الدول والتي أدت إلى تعطيل الأعمال لتقليل أعداد العاملين خوفًا من انتشار الوباء، نظرًا لأن المنحة المقدمة من دولة الجزائر تعد من أهم المنح التي تقدمها الدولة، فلذلك يبحث الجميع عن الطريقة اللازمة للتسجيل في المنحة، والتي يحصل المتقدم لها على مبلغ مالي بقيمة 8000 دينار جزائري في الشهر، ويمكن للجميع التسجيل عن طريق إتباع الخطوات التالية :