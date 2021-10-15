وظائف المديرية العامة للجوازات رابط التقديم عبر أبشر 1443 تقديم الجوازات للنساء وشروط التسجيل

التقديم لوظائف الجوازات للنساء، الوظائف العسكرية للنساء التابعة للمديرية العامة للجوازات وظائف العام الجاري 1443هـ، والتعرف على رابط وشروط التسجيل، حيث تمس هذه الوظائف فئة كبيرة من المواطنات السعوديات، الذين يهمهم التعرف على خطوات وشروط التقديم، عبر منصة أبشر الإلكترونية، والتعرف على مواعيد التقديم وأخر موعد للتسجيل للحصول على وظائف الجوازات المتاحة من خلال موقع المديرية العامة، حيث يكون التقديم قاصر على النساء للتعيين في رتبة جندي.

التقديم للجوازات وظائف النساء بالمديرية العامة، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازت، عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في وظائف النساء العسكرية للتعيين برتبة جندي، وذلك في ثلاث مناطق مختلف بالمملكة وهي (الرياض – مكة المكرمة – المنطقة الشرقية)، مع ضرورة توافر الشروط المطلوبة في المتقدمات وانطباق معايير الإختيار عليهم، على أن يكون التقديم الكترونياً عبر موقع منصة بوابة أبشر للتوظيف على الإنترنت.

شروط التقديم لوظائف الجوازات للنساء

أعلنت المديرية العامة للجوزات، عدداً من الشروط الواجب توافرها في النساء المتقدمات للتعيين في وظائف الجوازات التي وفرتها الهيئة، على أن يكون التعيين متاح من خلال المديرية العامة للجوازات ووفقاً للشروط التالية:-

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والمنشأ، على أن يستثنى من هذا الشرط من نشأت مع والدها خارج المملكة خلال فترة خدمته للبلاد بالخارج، وأيضاً من ولدت بالمملكة أو بالخارج لأب سعودي أو أم سعودية، أو من كان والدها بدون أو مجهول الجنسية، وكذلك من ولدت داخل المملكة لأبوين مجهولي الجنسية.

أن لا تكون المتقدمة للوظيفة متزوجة من غير سعودي.

حصول المتقدمة على هوية وطنية سارية الصلاحية ومستقلة.

السيرة الحسنة للمتقدمة والسلوك والسمعة الطيبين، كما يشترط أن يكون لم يسبق الحكم عليها بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يُشترط أن يكون لم يسبق لها التعيين في وظائف تابعة للخدمة العسكرية، وأن تكون لم يسبق طردها من إحدى المعاهد العسكرية.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل علمي كشهادة الثانوية العامة وما يعادها فيما فوق، وفي حالة كانت المتقدمة حاصلة على شهادة علمية من خارج المملكة، فيجب عليها تقديم شهادة معادلة ومصدق عليها من وزارة التعليم.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي، وكافة الإختبارت والإجراءات التي تخضع لها وفقاً للشروط المعلنة.

رابط التقديم وظائف المديرية العامة للجوازات

التقديم عبر وظائف المديرية العامة للجوازات، للراغبين في التقدم على وظائف الجوازات للنساء 1443، وذلك من خلال منصة أبشر للتوظيف، وعقب الدخول على الرابط قم بإستكمال باقي الإجراءات المطلوبة، وادخال ما يلزم من بيانات مطلوبة، من أجل استكمال اجراءات التقديم على الوظائف.

موعد التقديم لوظائف المديرية العامة للجوازات

يبدأ التقديم على وظائف المديرية العامة للجوزات الخاصة بالنساء 1443، بعد فتح باب قبول طلبات التعيين، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 10 ربيع الأول 1443هـ، على أن يستمر التقديم لمدة خمس أيام، حتى يوم الخميس الموافق 15 ربيع أول 1443 هـ.