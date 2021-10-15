لبنان.. إلقاء القبض على 19 شخصا على خلفية أحداث بيروت

قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إن السلطات ألقت القبض على 19 شخصا ثبت تورطهم في اشتباكات بيروت التي أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا وعشرات الجرحى.

تصاعد التوتر في البلاد بسبب التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت وتحول الخميس إلى أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ أكثر من عشر سنوات، مما أسفر عن مقتل سبعة بالرصاص وأعاد للأذهان أشباح الحرب الأهلية في البلاد والتي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

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