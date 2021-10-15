تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع مساء الجمعة أدى إلى تحطم سيارته بالكامل، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة بيروت.
وقال مصدر طبي لموقع دوت الخليج إن الفنان وائل كفوري بخير ولا يزال في قسم الطوارئ يخضع للفحوصات المخبرية اللازمة والصور الشعاعية، مشيرا إلى أنه يعاني من رضوض.
وفور انتشار الخبر الذي بدأ يتصدر صفحات التواصل الاجتماعي في لبنان توالت التمنيات له أن يكون بصحة جيدة في وقت تلقى المستشفى سيلاً من الاتصالات للاطمئنان عن صحة الفنان كفوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.