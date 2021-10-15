الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع

تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع مساء الجمعة أدى إلى تحطم سيارته بالكامل، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة بيروت.

وقال مصدر طبي لموقع دوت الخليج إن الفنان وائل كفوري بخير ولا يزال في قسم الطوارئ يخضع للفحوصات المخبرية اللازمة والصور الشعاعية، مشيرا إلى أنه يعاني من رضوض.

وفور انتشار الخبر الذي بدأ يتصدر صفحات التواصل الاجتماعي في لبنان توالت التمنيات له أن يكون بصحة جيدة في وقت تلقى المستشفى سيلاً من الاتصالات للاطمئنان عن صحة الفنان كفوري.