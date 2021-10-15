الجزائرى محمد بلحسين رئيسا لمفوضية التعليم والعلوم والتكنولوجيا الإفريقية

جدة - نرمين السيد - هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، اليوم الجمعة، الجزائرى محمد بلحسين، لانتخابه رئيسا لمفوضية التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبوركينابية ميناتا ساميت، لانتخابها مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والاجتماعية من قبل المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى.





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