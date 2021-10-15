السماح لمواطنى البحرين الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد عبدالرحمن الساعاتى سفير البحرين لدى روسيا، فى تصريح له، اليوم الجمعة، إنه سيكون من الممكن عبور الحدود من خلال أى نقطة تفتيش مجهزة بشكل خاص، بالإضافة إلى ذلك ستزداد فترة سماح بقاء المواطنين البحرينيين فى روسيا الاتحادية من 8 إلى 16 يومًا.

وأوضح الساعاتى، أن التأشيرة الإلكترونية ستصدر عبر الإنترنت للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية وزيارات الضيوف، ولن يتطلب الحصول عليها دعوات رسمية أو حجوازت فندقية أو أى مستندات أخرى تؤكد الغرض من الرحلة كما كان فى السابق، مضيفا أنه ستكون رسوم التأشيرة 40 دولارًا، فيما سيجرى إصدار التأشيرات الإلكترونية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات مجانًا.