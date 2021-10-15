طريقة الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل المدني 1443

يحتاج عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية معرفة طريقة الاستعلام عن منحة أرض برقم الهوية. حيث توفر الدولة للمواطنين الكثير من الخدمات التي يحتاجها عدد كبير من المواطنين ولتسهل على المواطن سبل الرعاية والحياة العامة. ومن ضمن هذه الخدمات هي أنها توفر قطع أرض لمن يرغب في الحصول عليها من المواطنين. ويتم ذلك من خلال الديوان الملكي. ويمكن لجميع المواطنين ذات الدخل المحدود التقديم للحصول على قطعة أرض.

الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل المدني

يمكن لجميع المواطنين التقديم على منحة أرض برقم الهوية بأمان منطقة جدة. أو منطقة الرياض أو منطقة نجران او المنطقة الشرقية. أو الطائف أو مكة المكرمة ولكن هناك بعض الضوابط والشروط التي تضعها الدولة على المواطن لكي يستفيد من منحة الأرض.

من الشروط الأساسية التي يلزم توافرها ان تحمل الجنسية السعودية.

الشرط الثاني أن يكون عمرك يزيد عن 18 عاما لكي تحصل علي هذه المنحة.

أن تسكن في المدينة التي ترغب في الحصول على قطعة أرض بها.

الشرط الرابع يمكن للمطلقات والأرامل أيضا الاستفادة من هذه المنحة التي توفرها الدولة.

لا يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام الاستفادة من هذه المنحة فهناك منح أخرى تقدمها الدولة لهم.

شروط منح أراضي الديوان الملكي 1443خطوات الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل المدني

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام بشكل الكتروني عن منحة ارض برقم السجل المدني. ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الاستعلام بشكل صحيح وهى:

قم بالدخول إلي منصة بلدي عبر محركات البحث من الجوال أو الحاسوب.

بعد ذلك قم بالتوجه إلي خانة الخدمات الالكترونية التي توفرها لك المنصة.

قم بتحديد المنحة التي تريد التقديم إليها وهي منحة أرض.

قم بالاستعلام عن منح الأرض وقم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك.

بعد ذلك قم بالنقر على زر Enter وانتظر لمدة ثواني.

سوف تظهر لك جميع البيانات ويمكنك التواصل ايضا علي رقم 00966114569999 للاستعلام عن المنحة بشكل تفصيلي.

كانت هذة جميع التفاصيل الخاصة بـ الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل المدني 1443. ومازالت امكانية التقديم علي المنحة متوفرة حتي الان ويمكنك للمواطنين التقديم عبر موقع التقديم الرسمي.