مبابي ينهي صيام باريس سان جيرمان التهديفي في الفوز على أنجيه

أنهى كيليان مبابي سلسلة من أربع مباريات متتالية دون أهداف لباريس سان جيرمان بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح قبل النهاية ساعد بها فريق العاصمة على توسيع صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى تسع نقاط عن أقرب مطارديه بالفوز 2-1 على ضيفه أنجيه.
وسجل مهاجم فرنسا ركلة جزاء بنجاح قبل ثلاث دقائق من النهاية بعد أن عادل دانيلو بيريرا النتيجة عقب تقدم أنجيلو فوليني بهدف لأنجيه في الشوط الأول ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة من عشر مباريات.
ويحتل أنجيه، الذي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، المركز الرابع برصيد 16 نقطة بعد أن غادر ملعب بارك دي برينس محبطا بعد أن احتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لسان جيرمان بسبب لمسة يد على بياريك كابل في المنطقة.
ويحل لانس صاحب المركز الثاني ضيفا على مونبلييه يوم الأحد.
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