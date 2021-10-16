داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم قندهار في أفغانستان

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم على إحدى الحسينيات في مدينة قندهار الأفغانية قالت السلطات في البلاد إنه أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 70 قتيلا.

وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي ينفذ فيه مسلحون تفجيرا أثناء صلاة الجمعة يؤدي لمقتل العشرات من المصلين من الطائفة الشيعية في أفغانستان. وبحسب شهود عيان فإن أربعة انتحاريين هاجموا الحسينية، فجر اثنان منهم نفسيهما عند بوابة الأمن ما سمح للاثنين الآخرين بدخول المسجد ركضا ومهاجمة المصلين.

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