بالتقسيط 24 شهراً تمويل إمكان الراجحي بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري

بالتقسيط الشهري المرن 24 شهراً يمكن الحصول على تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي في المملكة وقد حقق التمويل نجاح كبير في الفترة الأخيرة بسبب رغبة النساء والرجال السعوديين الحصول على هذا التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية كذلك يمتاز هذا التمويل بالعديد من المميزات التمويلية الهامة ومنها الحصول على هذا التمويل بدون تحويل راتبك الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة وهناك العديد من الخدمات والمزايا التي يمكن توفيرها عن طريق طلب التمويل لدى شركة إمكان في السعودية.

أهم شروط الموافقة على تمويل إمكان بالمملكة

للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن عشرون عام فأكثر من ذلك لذلك سوف نوضح للجميع شروط تمويل شركة إمكان كما يلي بكافة التفاصيل:

تمويل إمكان الراجحي بالمملكة يحتاج توفير دخل ثابت 2000 ريال على الأقل للموافقة على طلب التمويل الميسر.

يطلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان توفير حساب بنكي جديد لدى مصرف الراجحي.

تقرير سمه يجب توفيره وعدم التعثر لدى هذا التقرير للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان.

يبدأ عمر العميل المتقدم السعودي من عشرون عام فأكثر من ذلك عند طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان عام 1443 هجرياً.

متاح التمويل لجميع العملاء السعوديين الذين يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الشركات الكبرى بالسعودية.

تمويل إمكان متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة.

الآن التمويل بدون تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي.

يمتاز التمويل بأنه بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية.

أفضل تمويل ميسر بالتقسيط الميسر الشهري لمدة أربعة وعشرون شهراً.

متاح إيضًا فترة تمويل تصل إلى ثلاثة أشهر عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة وهى أقل فترة تمويل.

كذلك التمويل النقدي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل الآن.

مميزات الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية