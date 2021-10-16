تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر اليوم مجانا.. قنوات على نايل سات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر اليوم مجانا نايل سات استرا ، هو ما يشغل الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة حيث يستقبل ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر لحساب مباريات الدور الـ32 من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2021 ، ولعل الكثير من عشاق المارد الأحمر في مصر والوطن العربي يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر اليوم مجانا على نايل سات استرا في دوري الأبطال، وهذا ما نختص به هذا المقال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر مجانا ، هي محض اهتمام الكثير من الجماهير ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي والشرق الأوسط، هذا وأعلنت عدد من القنوات المجانية على النايل سات أنها ستذيع ماتش الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر اليوم مجانا في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر اليوم السبت الموافق 16-10-2021 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسودان، فيما ينطلق ماتش الأهلي اليوم ضد بطل النيجر على ملعبة ووسط جماهيره في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية والأردن والمغرب، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

تردد قنوات مفتوحة تذيع ماتش الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر نايل سات

نستعرض عليكم الآن تردد قناة الأهلي الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر نايل سات في دوري أبطال أفريقيا، حيث يُمكنكم استقبال قناة الأهلي المجانية المفتوحة التي تنقل ماتش الأهلي وبطل النيجر اليوم مجانا عبر تردد 11747 – معدل الترميز الخاص بالقناة 27500 – معامل الاستقطاب H.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر اليوم مجانا

فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا نايل سات استرا، فقد أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس أنها ستكون ضمن القنوات المجانية التي تذيع مباراة الأهلي وبطل النيجر اليوم في دور الـ32 من عمر دوري أبطال أفريقيا 2021 ، كما أعلنت قناة الأهلي المفتوحة نقل ماتش الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر اليوم مجانا.

وإليكم تردد قناة أون تايم سبورت التي تذيع ماتش الأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث يُمكنكم استقبالها عبر تردد 11861 – الاستقطاب رأسي – ترميز 27500 – تصحيح الخطأ 6/5. أما عن تردد أون تايم سبورت الأرضية يُمكنكم استقبالها عبر التردد الأرضي UHF 32.