مقتل جندي تركي في استهداف رتل عسكري شمال غرب سوريا

أفادت مصادر ميدانية لسكاي نيوز عربية بمقتل جندي تركي وإصابة خمسة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا تابعا للقوات التركية، على طريق معرة مصرين المؤدي إلى الحدود السورية- التركية.

وأكدت المصادر أن الانفجار تسبب في عطب عدة آليات ثقيلة، في حين عملت القوات التركية على تطويق المكان المستهدف.

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