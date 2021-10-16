جدة - نرمين السيد - وقال تواديرا على شاشة التلفزيون إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار سيساعد فى حماية المدنيين من العنف ويسمح لهم بالحصول على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.
بدوره، قال المتحدث باسم تحالف المتمردين الرئيسى "تحالف الوطنيين من أجل التغيير" لرويترز إنه يرحب بالمبادرة وإن التحالف سيحترم وقف إطلاق النار إذا التزمت به الحكومة. وانهارت اتفاقات سلام سابقة بسرعة.
وشهدت البلاد جولات متكررة من عنف المتمردين منذ الإطاحة بالرئيس السابق فرانسوا بوزيز فى 2013.
وتسيطر الجماعات المسلحة على مساحات كبيرة من الأراضي، ونزح حوالى ربع سكان البلاد البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إفريقيا الوسطى تعلن هدنة من جانب واحد مع المتمردين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.