makani.com.sa رابط حجز تذاكر منصة مكاني الرقمية لحجز تذاكر جميع المباريات التي تقام على التراب والملاعب السعودية، وقد تم تجريب المنصة منذ أكثر من شهر وشهدت نجاحا منقطع النظير وقامت شركة التوصيل “شركة سبل” بالانتهاء السريع من توصيل التذاكر إلى الحاجزين للتذاكر، وقام الجمهور بحضور المباريات في الملاعب السعودية بنجاح وتم الالتزام التام بالقوانين بما يحفز عمل ونشاط المنصة في كل مباراة.

makani.com.sa حجز تذاكر منصة مكاني مباراة الأهلي VS الاتفاق دوري محمد بن سمان 1443

حيث أقامت وزارة الرياضة في المملكة المباريات الخاصة بالدوري السعودي ودوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم الجديد بنجاح كبير، فبعد الانقطاعات عن المباريات بالفترات السابقة والتي تعلقت بشكل مباشر بتفشي فيروس كرونا في جميع الدول والمملكة، قامت المملكة بالاتفاق مع شركات الأدوية العالمية باستيراد العديد من أنواع للقاحات ضد فيروس كرونا المستحدث، وعكفت وزارة الصحة على تلقيح جميع الشعب والمقيمين على أرضها كما سعادتها وزارة الداخلية في فرض الحظر على الأماكن المصابة.

إجراءات العودة إلى الملاعب

بعد تراجع أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا إلى ما دون 50 حالة في اليوم، قامت العديد من الوزارات والهيئات السعودية بتشديد إجراءات عودة الحياة إلى العمل من جديد في جميع المنشآت، ومنها منشآت وزارة الرياضة والتي كان منها:

الحرص على الحصول على جرعتي لقاح كرونا.

يقوم المشجع بالحضور إلى الملعب ومعه شهادة الحصول على الجرعتين مصدّقة من وزارة الصحة السعودية.

يتم إحضار بطاقة الهوية إلى الملعب.

يقوم المشجع بالحجز الإلكتروني لتذاكر المباريات وإحضارها هي الأخرى.

يجب أن يقوم المشجعين بالالتزام بكافة إجراءات التباعد ولبس الكمامة وتعقيم اليدين.

يكون من حق إدارة الملعب إخراج أي لاعب يخالف القوانين الخاصة بالتشجيع أو يقوم باي أعمال شغب.

موعد مباراة الأهلي VS الاتفاق

تستمر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان ويستمر الحجز الإلكتروني للمباريات عبر المنصة المخصصة لذلك، منصة مكاني، حيث وصلت المباريات إلى الدور الربع النهائي، وتقرر أن تقوم المنصة ابتداء من مساء الخميس 14 أكتوبر 2021 بفتح باب الحجز الإلكتروني لحضور مباراة الربع نهائي بين فريقي الأهلي والاتفاق، وتقام المباراة في استاد الأمير عبد الله الفيصل في جده، وذلك في تمام الساعة 6:10 دقائق بتوقيت السعودية مساء السبت 16 أكتوبر 2021، وقد تم فتح باب حجز التذاكر لمدة يومين قبل اقتراب موعد المباراة.

المباراة الأهلي والاتفاق البطولة ربع نهائي دوري الأمير محمد بن سلمان الموعد والتوقيت 16 أكتوبر 2021 الساعة 6:10 مساء. الملعب ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة. القنوات الناقلة قنوات SSc السعودية