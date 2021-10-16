موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، حيث تبدأ أول مباريات الفارس الأبيض في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بمواجهة بطل كينيا، حيث يرى الكثيرون من عشاق الفارس الأبيض أن المباراة لها أهميتها الكبيرة بداية من الاستعداد المبكر لبطولة الدوري العام، وتجربة اللاعبون الجدد للفريق الراجعون من الإعارة، فضلا عن أنها تساعد المدير الفني لفريق الزمالك من تحديد التشكيل الجديد للفارس الأبيض.

أعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضية المفتوحة نقلها لمباراة الزمالك وفريق توسكر الكيني ذهاب وعودة، في نفس الوقت التي أعلنت فيه قناة الزمالك نقل المباراة على شاشتها مباشر، حيث تقام مباراة الذهاب في كينيا يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، ومباراة العودة بعدها بأسبوع واحد فقط أي أما أن تكون السبت أو الأحد في الأسبوع المقبل، يذكر أن فريق الزمالك قد وصل إلي كينيا أول أمس واستعد جيدا للمباراة وينتظر الزمالك والجماهير المصرية والعربية من عشاق الفارس الأبيض مباراة الذهاب وترتيب الفريق الجديد ما بين الرحيل والجدد والتي من أبرزهم مصطفى فتحي، محمد أوناجم، عمر السعيد.



تنطلق في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، في المباراة التي يبدأ فيها اللقاء بالحارس الدولي محمد أبو جبل وقلبين الدفاع محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني، وفي منطقة الوسط المدافع احمد فتوح، حمزة المثلوثي، طارق حامد، إمام عاشور، في منطقة الهجوم، احمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، أوباما، سيف الجزيري.

ترتفع مؤشرات البحث حول تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية مع اقتراب موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني ذهاب دور 32 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، لذا يمكنكم الإطلاع على كافة ترددات قنوات أون تايم سبورت الرياضية وتثبيت جميع الترددات من خلال إتباع الخطوات التالية:

الضغط على القائمة الرئيسية.

اختيار إضافة قناة.

وضع تردد قناة أون تايم سبورت (11861).

(11861). معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب عمودي.

كما أوضحت قنوات اون تايم سبورت عن أذاعتها مباراة النادي الأهلي اليوم أيضا في دور ال32 من بطولة أفريفيا، حيث يلتقي المارد الأحمر في مواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، في نفس الوقت التي تقوم فيها إدارة القناة من إذاعة مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز المشاركين في الكونفيدرالية.

إلي هنا وصلنا معكم إلي نهاية شرح موعد وتردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا.