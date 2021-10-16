طريقة وشروط التبرع في خدمة تيسرت عبر منصة احسان وشروط الاستحقاق ، قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق خدمة تيسرت من منصة احسان ، والتي هدفها مساعدة المتعسرين ، كما أنها تقوم بمساعدة المواطنين الغير قادرين علي دفع ديونهم ، بالإضافة إلي خدمة الاشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين قد تم فرض عليهم أوامر قضائية ، ومع وصول تبرعات منصة احسان إلي مليار ريال سعودي ، تدخل إحسان مرحلة جديدة عقب وصولها ذلك الدعم القياسي ، وذلك مع مواكبة تحقيق مُستهدفاتها بتطوير القطاع الخيري والمشاركة في سد متطلبات الفئات المُستفيدة من الخدمات الخاصة بها ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي شروط التبرع في خدمة تيسرت ، وكذلك شروط الاستحقاق ، من خلال السطور التالية.

طريقة وشروط التبرع في خدمة تيسرت عبر منصة احسان وشروط الاستحقاق

لكي تستطيع التبرع لخدمة تيسرت لمساعدة المواطنين المحتاجين يجب اتباع مجموعه من الخطوات ومنها ما يلي :

أولا الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان.

الضغط علي خانة التبرع.

اختيار الجهة التي تريد التبرع لها.

الاختيار بين بند فرجت أو تيسرت أو الإغاثة.

ستظهر لك بيانات شخصية قم بإدخالها.

كتابة رقم الحساب البنكي الخاص بك حتي تتم عملية التبرع وإدخال المبلغ الذي تريد التبرع به.

أن يكون المتبرع من داخل المملكة العربية السعودية.

التواصل المباشر بين المتبرع ومنصة احسان.

يتم التسجيل عبر بريد إلكتروني صالح ومفعل.

لا يمكن للمقيمين خارج المملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمة تيسرت عبر منصة احسا ن إلا من خلال امتلاك رقم هاتف سعودي.

يكون المستحق من المواطنين السعوديين.

أن يكون الفرد احد المستفيدين من خدمة الضمان الاجتماعي.

يكون قيمة الدين أو المبلغ المطالب به المستحق لا يزيد عن 100000 ريال سعودي.

أن يكون هناك حكم قضائي صادر بالفعل في حق المديون من محكمة تنفيذ الأحكام.

ألا يكون المستحق للتبرع له أي أحكام تنفيذية قضائية اخرى.

أن يكون قد مر بالفعل عام كامل على صدور قرار تنفيذ الحكم بحق المستحق.

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة إحسان.

اختار خدمة تيسرت.

الضغط على تسجيل الدخول ثم اختيار إنشاء الحساب.

ملء البيانات المطلوبة من الاسم ، والايميل الإلكتروني ، ورقم الجوال.

الضغط على إنشاء حساب وسيتم إرسال كود التحقق من رقم الجوال.

التأكيد وبذلك يكون لك حساب على منصة إحسان.

شروط التبرع في خدمة تيسرتشروط الاستفادة من خدمة تيسرت عبر منصة احسانكيفية التسجيل في خدمة تيسرت من منصة إحسان

ويمكنك التعرف علي معلومات اكثر عن منصة احسان ، من خلال موقع ثقفني ، وذلك بالدخول علي كيفية التسجيل في منصة احسان الخيرية وشروطها.