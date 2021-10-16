هجوم بسلاح أبيض فى مدينة كندية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صادر عن الشرطة المحلية أن المصابين هم من المارة العاديين ويعتقد أن الهجوم جاء بالصدفة ولم تكن هناك أسباب واضحة له، وأن 3 مصابين يعالجون حاليا فى المستشفى.

وتمكنت الشرطة من القبض على المهاجم مستعينة بالكلاب والطائرات المسيرة، ويتم حاليا تحديد أسباب الحادث.