فيديو.. تسونامي الحمم البركانية يلتهم منازل بلدة في لا بالما

مع استمرار ثورة البركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية، ظهرت بعض اللحظات المرعبة التي تصور "تسونامي الحمم البركانية" أثناء تدفقه نحو بلدة في الجزيرة والتهامه منازل البلدة.

وأظهرت لقطات فيديو سجلها معهد جزر الكناري البركاني اللحظات الدرامية لأحد أنهار الحمم البركانية المتدفقة على سفح الجبل ونشرها على موقعه على تويتر.

وقال المعهد "أحد أفراد طاقمنا كان قادرا على تصوير ’تسونامي‘ من الحمم البركانية حقا. سرعة مذهلة أثناء تدفق الحمم البركانية".

يُظهر الفيديو نهر الحمم البركانية الحارة وهو يتدفق بسرعة عالية ويظهر المباني في طريقه وهو يتجه نحو البحر، يلتهم كل شيء في طريقه.

في الأثناء، تواصل خدمات الطوارئ مراقبة أحدث تدفقات الحمم من بركان لا بالما، حيث يوجد "نهران" رئيسيان للحمم البركانية.

ويحتوي النهر الأصلي على 3 فروع: اثنان إلى الجنوب من جبل "تودوك"، أحدهما هو الذي شكل دلتا الحمم البركانية، والثالث يقع على الجبل.

والفرع الثاني لنهر الحمم هو أكثر ما يقلق السلطات في الجزيرة والباحثين، ويقع شمال التيار الأصلي ويتحرك في اتجاه شمال غرب، مع وجود جدولي حمم ملحقين به يتميزان بكثافتهما العالية ومسارهما الواسع.

وتسبب "تسونامي الحمم البركانية" في لا بالما بإجلاء ما يصل إلى 6800 شخص منذ بداية ثورة البركان، فيما لا يزال مطار الجزيرة الرئيسي مفتوحا وعاملا حتى الآن.

غير أن تسونامي الحمم البركانية في الجزيرة دمرت أكثر من 1480 فدانا من الأراضي وحوالي 1600 مبنى.