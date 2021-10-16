عبد الله بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي

التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في واشنطن، بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
كما بحث الشيخ عبد الله بن زايد ومستشار الأمن القومي الأميركي الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين الصديقين لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وتناولا أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأميركية والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ودعم تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية.
وأشار بن زايد إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تشهد نموا وتطورا مستمرين على مختلف الأصعدة ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.
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