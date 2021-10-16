أمريكا تسمح بدخول مواطنى كندا الملقحين بالكامل اعتبارا من 8 نوفمبر

جدة - نرمين السيد - كشف مسئول فى البيت الأبيض، أن الكنديين الملقحون بالكامل ضد (كوفيد-19) سيتمكنون من العبور إلى الولايات المتحدة عن طريق البر فى رحلات ترفيهية يوم الثامن من نوفمبر المقبل.





وقال مسؤول فى البيت الأبيض لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية، إن السياسة الجديدة تنطبق على المسافرين الجويين الدوليين أيضا. وفى الثامن من نوفمبر، سيواجه المسافرون غير الأساسيين الذين يعبرون الحدود البرية من كندا أو المكسيك عن حالة التطعيم الخاصة بهم، ولن يُسمح إلا لمن تم تطعيمهم بالكامل بالمرور، وسيكون إثبات التطعيم مطلوبًا إذا تم اختياره للفحص العشوائى. وقال المسؤولون إن اختبار (كوفيد-19) لن يكون مطلوبا لدخول الولايات المتحدة عن طريق البر أو البحر، بشرط أن يستوفى الزوار متطلبات التطعيم. ولا يزال هناك حاجة لإثبات اختبار (كوفيد-19) السلبى على متن رحلة إلى الولايات المتحدة، وسيكون إثبات التطعيم إلزاميا.

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