زلزال يقتل 3 أشخاص فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للمسح الجيولوجى (USGS)، وقع زلزال بقوة 4.8 درجة فى الجزء الشرقى من الجزيرة فى "الساعة 23.18 يوم الجمعة بالتوقيت العالمي" على عمق 10 كيلومترات. وقال رئيس فرقة العمل التابعة لوكالة إدارة الكوارث فى إقليم بالى، إن شخصين لقيا حتفهما فى مقاطعة بانجلي، وآخر فى كارانجاسيم. وأضاف أن سبعة آخرين أصيبوا فى الجزيرة.

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