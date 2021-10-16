“متاح الآن” رابط تقديم وظائف الجوازات للنساء // عبر أبشر توظيف تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أعلنت منذ قليل المديرية العامة للجوازات عن تفعيل رابط تقديم وظائف الجوازات للنساء، عبر منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية ودعت الإدارة النساء للدخول الآن على موقع التسجيل، وإدخال البيانات وشددت على تحري الدقة في البيانات التي يتم تسجيلها، لأنه في حال وجد أي اختلاف في البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن سوف يتم أستبعاد الطلب فوراً، وكانت الإدارة العامة قد وضعت شروط التقديم وموعد التسجيل وحددت الأوراق والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التقديم، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم ألية التسجيل الإلكترونية.

الدخول على رابط أبشر توظيف jops.sa. أختيار أيقونة الوظائف المتاحة الآن والضغط عليها. ثم تحديد وظائف المديرية العامة للجوازات. تسجيل أستمارة التقديم الإلكترونية ويجب أن تكون كافة البيانات صحيحة. مراجعة البيانات ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب وبذالك يتم التسجيل الإلكتروني بنجاح.

رابط تقديم وظائف الجوازات للنساءرابط أبشر توظيف وزارة الداخلية

يعتبر رابط أبشر توظيف هو الموقع الرسمي للتقديم على كافة الوظائف الحكومية، وأنشأته الوزارة كي تسهل على المواطنين عملية التسجيل على الوظائف المعلنة، وهو موقع رسمي يتم متابعة الطلبات من خلاله تعتمد الحكومة السعودية الآن على تقديم كافة الخدمات إلكترونياً.

موعد التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات

تم فتح رابط أبشر توظيف الآن السبت 2021/10/16 الموافق 1443/03/10، ويستمر الموقع في تلقي الطلبات حتى يوم 2021/10/21 الموافق 1443/03/15.

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وتتمتع بحسن السير والسلوك.

أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في حال أن المتقدمة حاصلة على شهادة من خارج المملكة يتم معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

أن لا تكون متزوجة من رجل لا يحمل الجنسية السعودية.

أن تجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المقررة للقبول.

أن تجتاز الاختبار الطبي وأن لا تكون تعاني من أي أمراض مزمنة.

أن لا تكون تعمل في أي جهة حكومية أو عسكرية وتم فصلها من الخدمة لأي سبب من الأسباب.

الشروط العامة للتقديمالمديرية العامة للجوازات

المديرية العامة للجوازات هي إحدى إدارات وزارة الداخلية السعودية، معنية بتقديم خدمات السفر للسعوديين والمقيمين واستخراج جوازات السفر، وكانت المديرية أعلنت أن المتقدمين سوف يتم تعينهم في إدارة جوازات المنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة.

عدد 2 صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

عدد 8 صور شخصية مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء.

عدد 2 صورة من شهادة المؤهل الدراسي وتكون معتمدة من وزارة التعليم.

عدد دوسيه بلاستيك أـخضر اللون لحفظ المستندات.

رابط تقديم وظائف الجوازات للنساء والمستندات المطلوبة