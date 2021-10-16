روسيا.. ارتفاع قياسي بالإصابات والوفيات بكورونا

سجلت التقارير الروسية ارتفاعا قدره 33,208 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 32196 حالة جديدة في اليوم السابق.
كذلك سجلت روسيا، اليوم السبت، ارتفاعا قياسيا في حالات الوفاة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المسبب لجائحة كوفيد-19، وبلغت 1002 حالة وفاة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا الرقم 1000 حالة منذ بداية تفشي الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وبذلك ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى 222,315 حالة وفاة.
وقالت فرقة العمل الروسية المعنية بفيروس كورونا، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، التي تم تأكيدها خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت أيضا رقما قياسيا عند 33,208 حالات، مما رفع العدد الإجمالي الرسمي لعدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد إلى 7,958,384 حالة.
ووفقا لمرصد جامعة جونز هوبكينز لفيروس كورونا، فقد تمكنت روسيا من تقديم ما يصل إلى 96,161,240 جرعة لقاح ضد كوفيد-19، بعضهم على حصل على جرعة واحدة، والبعض الآخر على جرعتين.
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