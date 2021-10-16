بايدن: يجب محاكمة رافضى النطق بالشهادة فى أحداث الكونجرس

جدة - نرمين السيد - كما أضاف عندما سأله الصحفيون فى البيت الأبيض، عن أولئك الذين يرفضون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة التى تحقق فى أعمال الشغب بمجلس النواب الأمريكى "أتمنى أن تلاحقهم اللجنة وتحاسبهم"، بحسب ما نقلت رويترز.

يذكر أن اللجنة كانت أعلنت يوم الخميس، أنها ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء للتصويت على إقرار تقرير ازدراء ضد ستيف بانون، المستشار المخضرم للرئيس السابق دونالد ترامب، موضحة أن بانون رفض التعاون مع تحقيقاتها.