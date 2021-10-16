بريطانيا.. النائب المقتول ترأس اللجنة البريطانية للحريات فى إيران

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن النائب البريطانى المقتول ديفيد أميس، كان يترأس اللجنة البريطانية للحريات فى إيران وكتب عدة مقالات ناقدة للوضع فى طهران.





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