نادي قضاة لبنان: القضاء قال كلمته في انفجار مرفأ بيروت

دوت الخليج :- نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الجمعة عن نادي قضاة لبنان قوله إن القضاء قال كلمته ورفض طلبات رد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وأضافت الوكالة أن نادي القضاة دعا إلى الكف عن العبث "في آخر حصن في فكرة الدولة" كما دعا إلى الإسراع في تحديد المسؤولين عن العنف في بيروت وإنزال العقوبة بهم بعد أن سقط ستة قتلى وأصيب العشرات في إطلاق نار بالعاصمة الخميس. رويترز

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