سولشاير يطالب راشفورد بالتركيز على كرة القدم

طالب أولي غونار سولشيار، مدرب مانشستر يونايتد مهاجم الفريق ماركوس راشفورد بالتركيز على كرة القدم، وذلك بعد حصوله على إشادات كثيرة في مجال مساعدة الفقراء.

لم يلعب راشفورد (24) منذ إصابته بكتفه بعد نهائي كأس أوروبا التي خسرتها بلاده بركلات الترجيح ضد إيطاليا في يوليو الماضي.

قال المدرب النرويجي عشية مواجهة ليستر سيتي، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي "قام ماركوس بأشياء رائعة في سن صغيرة، واقترب من أفضل عمر كروي".

ونقلت "فرانس برس" عن سولشاير "هو يتعلّم. يكتسب المزيد من الخبرة. حصل على وقت ليفكر بما قام به من أشياء رائعة أيضاً على أرض الملعب، وربما يجب أن يعطي الآن أولوية للعبة ويركز على كرة القدم".

وأصبح راشفورد بطلا ومثالا للكثيرين داخل وخارج المستطيل الاخضر، بعد أن أقنع حكومة المحافظين لتقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال المحتاجين خلال جائحة فيروس كورونا. كرّمته الملكة اليزابيث لأعماله الخيرية وحصل على دكتوراه فخرية من جامعة مانشستر.