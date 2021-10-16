أكثر من ألف حالة.. روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ تفشى الفيروس

جدة - نرمين السيد - وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشى الفيروس التاجى فى روسيا، إنه تم تسجيل 33208 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ثالث زيادة غير مسبوقة فى الحصيلة على التوالي، مقارنة مع 32196 إصابة أمس الجمعة و31299 إصابة الخميس.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6545 حالة) وثانى أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (3088 حالة) ومقاطعة ضواحى موسكو (2403 إصابات).

وسجلت فى البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و958384 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 222315 حالة وفاة وستة ملايين و981907 حالات شفاء.