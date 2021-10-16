omaninfo.om رابط تقديم الأغاني الوطنية للموهوبين من أبناء الوطن في الشعر والإلقاء وذلك استعدادا لليوم الوطني العماني الذي يحل بالشهر المقبل، حيث قامت البوابة الإعلامية لسلطنة عمان بفتح باب التسجيل الإلكتروني بمسابقة الموهوبين لإثراء مكتبة الأغاني الوطنية بالسلطنة بالدماء الشابة والإنتاجات الشعرية والغنائية الجديدة.

مسابقة الموهوبين omaninfo.om رابط تقديم الأغاني الوطنية بالشعر والإلقاء عبر البوابة الإعلامية

تهتم البوابة الإعلامية بالسلطنة بالمواهب الجديدة، سواء من المواهب الشعرية الشابة أو من كبار السن، وتحاول أن تحتوي تلك المواهب في الإطار الوطني المفيد ولذلك تقوم بفتح باب تسجيل المواهب وذلك استعداد للاحتفال بأعياد السلطنة، يوم السلطنة الوطني، والذي يحل في شهر نوفمبر المقبل، وتحتفل هذه الأيام بيوم المرأة العمانية وقررت الاحتفال به بالعطاء، حيث تم تشكيل العديد من القوافل الإغاثية للمنكوبين من إعصار شاهين وتم تقديم العديد من الخدمات برفع الأنقاض للمتضررين ودفن جثث الحيوانات النافقة وإعادة تحديث المقابر المتضررة من الإعصار، وتم إتاحة تقديم المساعدات الكثيرة للأسر المتضررة بشكل مادي وعيني.

البوابة الإعلامية في سلطنة عمان

هي البوابة التي تقبل تسجيل راغبي العمل في المجل الإعلامي، وذلك عند فتح تسجيل طلب إعلاميين جدد وتهتم بتحسين الخدمات الإعلامية ليصل المحتوى الذي تراه الأسرة العمانية بالشكل الأفضل، وقد أعلنت عن فتح باب التسجيل أيضا للمواهب الجديدة للأغاني الوطنية للمواطنين العمانيين بالالتزام بشروط التسجيل.

ضوابط التسجيل في المواهب الوطنية

قامت البوابة الإعلامية بوضع عدد من الضوابط للتسجيل والذي تضمن الحفاظ على الهوية الوطنية للمجتمع العماني.

يجب الحفاظ على الكلمة واللحن والأداء والإخراج للمحتوى الذي يتقدم به المتسابق.

يتم تقييم المحتوى المقدم على أسس مهنية وتضمن الحرية الفكرية للمتقدمين.

يجب أن تحتوى الاشعار على التناغم بين المعاني والكلمات والحفاظ على الإيقاع العماني.

كيفية التسجيل الإلكتروني على omaninfo.om رابط تقديم الأغاني الوطنية للموهوبين