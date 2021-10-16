موعد مباراة النصر والوحدة اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب مرسول بارك معقل العالمي مباريات الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يقام مباراة فريق النصر السعودي ضد فريق الوحدة الإماراتي في افتتاح مباريات ذلك الدور عن منطقة غرب آسيا في البطولة الأهم كرويا في آسيا، حيث لا بديل عن تحقيق الفوز لكلا الفريقين من أجل المرور إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب الذي يحمله فريق هيوندال الكوري الجنوبي، ويأمل النصر في استغلال إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، ليتخطى الفريق الإماراتي للدور نصف النهائي الذي نجح في التأهل له الموسم الماضي، قبل أن يخسر ضد فريق بيروزي الإيراني بركلات الترجيح، وينطلق موعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي اليوم في السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

النصر يلاقي الوحدة في مباراة قوية لا بديل فيها عن تحقيق الفوز لرفاق حمد الله، إذا ما أرادوا مواصلة مشوارهم الناجح في البطولة حتى الآن، بعدما تمكن من تخطي دور المجموعات بنجاح، بتواجده في صدارة ترتيب مجموعته الصعبة متفوقاً على فرق السد القطري، الوحدات الأردني، وفولاد خوزستان، حيث تمكن العالمي من جمع 11 نقطة من خوض ست مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر مباراة وحيدة، ليتأهل لدور الستة عشر ليواجه فريق تركتور سازي الإيراني، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف دون رد فينيست أبو بكر.

فريق الوحدة الإماراتي تمكن من تخطي دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بتواجده في المركز الثاني خلف بيروزي الإيراني الذي تصدر الترتيب بفارق نقطتين عن الوحدة أقرب منافسيه، ليتأهل الفريق الإماراتي لملاقاة فريق الشارقة الإماراتي في دور الستة عشر، ونجح في تخطيه بركلات الترجيح، بعدما تعادلا بهدف لكل فريق سجله عمر خربين.

السبت الموافق 16 أكتوبر 2021.

6:00 توقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق، سوريا، الأردن، وفلسطين.

7:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

6:00 توقيت مصر، والسودان.

5:00 توقيت المغرب، وتونس.

4:00 توقيت جرينتش العالمي.

عبر تردد قناة ssc sport 7 HD على عرب سات: 12418، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 275200، بدر 6، بتعليق عيسى الحربين.

عبر قنوات أبوظبي آسيا المتواجدة فقط داخل الإمارات عبر التطبيق الخاص بها بتعليق فارس عوض.

موعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي اليومالقنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة