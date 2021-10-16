موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم والقنوات الناقلة مجاناً دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب الجنرال كونتشي في النيجر مباراة فريق الأهلي ضد فريق الحرس الوطني في بداية مشوار الشياطين الحمر حاملي اللقب في دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة في ذهاب دور الـ 32 من البطولة نحيث يسعى رفاق موسيماني في تحقيق الفوز، والعودة بنتيجة إيجابية للقاهرة مدعمين بالاستقرار الأخير بعدما تم تجديد الثقة في مدربهم الجنوب إفريقي بعد مشكلة تمديد العقد للمدرب الساعي لحصد ثالث ألقابه الإفريقية مع الاهلي، والعودة للسيطرة المحلية، بتحقيق لقب الدوري المصري، بعدما فقده الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي الزمالك، ويبدأ موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم في الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت مصر.

الأهلي في مواجهة قوية خارج الديار ضد بطل النيجر الحرس الوطني، ساعياً لتحقيق الفوز في أولى مبارياته في البطولة التي حقق لقبها بجدارة آخر نسختين، حيث حقق لقب الموسم قبل الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم حقق لقبه العاشر تاريخياً على حساب كايزر تشيفز الموسم الماضي بثلاثية دون رد تكفل بتسجيلها كلاً من محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، ومحمد شريف، ليواصل تربعه على عرش أفريقيا كأكثر نادي حقق لقب البطولة.

الأهلي الذي لم يحصل على كثير من الراحة بعد الموسم الماضي يأمل في مواصلة انتصاراته، بعدما حقق الفوز في آخر مبارياته التي التقى فيها مع فريق إنبي في دور الستة عشر في بطولة كأس مصر، بعد أن حقق فوز ثمين بهدف دون رد عن طريق صلاح محسن، ليتأهل لدور الثمانية لملاقاة فريق بيراميدز، ويدخل الأهلي مباراته ضد بطل النيجر مفتقداً العديد من لاعبيه على رأسهم الحارس محمد الشناوي بعد إصابته في آخر مباريات المنتخب الوطني ضد ليبيا، بالإضافة لغياب محمد مجدي أفشة لزواجه حديثاً، بينما دخل محمد محمود قائمة الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

السبت 16 أكتوبر 2021.

5:30 توقيت مصر، وليبيا، والسودان.

6:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، الكويت، البحرين، سوريا، والأردن، وفلسطين.

7:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

4:30 توقيت الجزائر، وتونس.

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موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني اليومالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني