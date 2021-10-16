أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي المنتصر

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي المنتصربعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الأستاذ علي محسن المنتصر مدير عام الزراعة بلحج، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

وأشاد نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى أشقاء الفقيد الدكتور شمسان والدكتور ردفان وعبدالقوي، وكافة أبناء محافظة لحج، بمناقب ومواقف الفقيد الذي يعد من الشخصيات الوطنية الوحدوية.

وأشار لبوزة في البرقية إلى أن الفقيد المنتصر كان أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج، وله دور كبير في بناء وتطوير المؤتمر، علاوة على نهجه الأخلاقي في إصلاح ذات البين وتقديم العون في حل المشاكل والخلافات على مستوى المحافظة.

وعبر نائب رئيس المؤتمر في برقيته عن تعازيه الحارة باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام لعائلة الفقيد وكل آل المنتصر في مديرية تبن محافظة لحج في هذا المصاب الجلل، مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.