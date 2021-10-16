الجيش اللبنانى يعلن انتشال طائرة التدريب المنكوبة بعد سقوطها فى البحر

جدة - نرمين السيد - تمكنت وحدات من الجيش اللبنانى ومن القوات البحرية من انتشال طائرة التدريب المدنية المنكوبة والتى سقطت بالبحر يوم الأربعاء الماضى، بعد إقلاعها وعلى متنها شخصين من مطار رفيق الحريرى بالعاصمة بيروت.





وأكد الجيش اللبنانى أن وحدات المغاوير والقوات البحرية عملت على انتشال الطائرة بعد العثور عليها صباح أمس، وانتشال جثتى راكبيها عقب قرابة يومين من البحث وجهود الإنقاذ. وكانت طائرة تدريب تابعة لنادى الطيران اللبنانى قد سقطت بعد إقلاعها من مطار رفيق الحريرى فى البحر قبالة منطقة حالات بجبيل بمحافظة جنوب لبنان.

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