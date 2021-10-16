العراق يعلن اكتمال الفرز اليدوى للجان الانتخابية ومطابقته للإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار رئيس الوزراء العراقى، بسحب قناة "العربية" الإخبارية، إن نتائج الفرز اليدوى مطابقة للإلكترونى. وتم اللجوء إلى العد والفرز اليدوى بعد ورود طعون واعتراضات لها من قبل قوى سياسية متنافسة حصدت عدد مقاعد أقل فى البرلمان قياسا بالانتخابات السابقة، فأعربت عن شكوك فى نزاهة النتائج.

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