ميقاتى: حريصون على عدم التدخل فى أى ملف يخص القضاء اللبنانى

جدة - نرمين السيد - وشدد ميقاتى على ضرورة عدم تدخل الحكومة فى أى ملف يخص القضاء، داعيا إلى ضرورة الإسراع فى التحقيقات الجارية لكشف ملابسات أحداث الطيونة وإحالة المتسببين إلى القضاء. ووقعت أعمال العنف بمنطقة الطيونة جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل "مجمع المحاكم الرئيسى"، للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية. وتدخل الجيش اللبنانى لمنع تفاقم أعمال العنف التى خلفت قرابة 40 ضحية ما بين قتيل ومصاب فضلا عن خسائر مادية فادحة.

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