بريطانيا تعلن تفعيل إجراءات أمنية لحماية المشرعين فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية تحمى النواب حتى يتمكنوا من الاستمرار فى أداء عملهم، مشددة على أن من يحاول مهاجمة واغتيال الديمقراطية فى البلاد لن ينجح.
كما شددت بحسب ما نقلت وكالة رويترز، على أن المجتمع البريطانى لن يخضع للترهيب. وقالت "نحن نعيش فى مجتمع مفتوح، ديمقراطي. لا يمكن أن نخضع لأى فرد يحاول منع العمل لخدمة الديمقراطية".
جاء ذلك بعدما أعلنت الشرطة البريطانية، وفاة أحد النواب متأثرا بالجروح التى أصيب بها إثر تعرضه لعملية طعن داخل كنيسة الجمعة فى إسكس.
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