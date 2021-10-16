أهم شركات التمويل الشخصي بدون كفيل 1443 في المملكة شركة عبد اللطيف وسلفة. حيث تضم المملكة العربية السعودية العديد من البنوك والشركات التي تعمل على تقديم التمويل والقروض للمواطنين. كما تحاول هذه البنوك والشركات في تقديم المساعدات المالية المختلفة للمواطنين. والتي تمكنهم هذه المساعدات من توفير مختلف احتياجاتهم الشخصية المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن نظراً لتعدد أنواع وأعداد هذه البنوك والشركات فيوجد بينهما روح تنافسية كبيرة. كما ينتج عن هذا التنافس محاولة كل منها تطوير الخدمة التي يقوم بتقديمها وكذلك تقديم حلول مبتكرة وسهلة للسداد. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أفضل الشركات الخاصة بالتمويل الشخصي بدون كفيل التي توجد داخل المملكة العربية السعودية 1443. كما يمكنك التعرف أيضاً على تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل الطريقة والشروط وأهم الأوراق المطلوبة.

أهم شركات التمويل الشخصي بدون كفيل 1443 في المملكة

تضم المملكة العربية السعودية الكثير من الأفراد سواء كانوا مواطنين سعوديين أو أجانب مقيمين ووافدين. كما يبحث الكثير من هؤلاء الأشخاص عن أي مكان يقدم لهم المساعدة للتغلب على الظروف المعيشية الصعبة. كما أن في الفترة الأخيرة قد ازداد الوضع سوءاً وبالأخص بعد ظهور جائحة كورونا فأصبح توفير متطلبات الحياة أمر صعب. ولذلك يبحث الأفراد عن ما يقدم له المساعدة المالية التي تمكنه من توفير الاحتياجات الرفاهية للأفراد. فهناك ما يبحث عن مساعدة للزواج وكذلك هناك من يبحث عن شراء سيارة أو منزل وكذلك تصميم المشروع الخاص به. ولذلك نجد ظهور المثير من شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم المساعدات. ويمكننا عرض أفضل الشركات التي توفير التمويل الشخصي بدون كفيل كما يلي:

شركة عبد اللطيف جميل

الشركة السعودية للتمويل

شركة سلفة للتمويل.

شركة عبد اللطيف جميل للتمويل

تعتبر شركة عبد اللطيف احد أهم وأفضل شركات التمويل التي توجد داخل المملكة العربية. كما استطاعت هذه الشركة أن تنجح نجاح عظيم في السوق السعودي حيث تعمل برأس مال 1000 مليون ريال سعودي. كما تعتبر أهم شركات التمويل للسيارات والتي تسترد أموالها عن طريق نظام التأجير. فهي توفر للأفراد إمكانية الحصول على التمويل على حسب نوع السيارة التي يريدها والتي تعتبر أهمها سيارة تويوتا وأيضاً كيا وسوزوكي وهيونداي وغيرها. كما تتميز بتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وأيضاً لايتم دفع أي رسوم إدارية. كما أن التقسيط يصل إلى 60 شهر ولا تتطلب وجود كفيل.

شركة سلفة للتمويل

تعتبر شركة سلفة للتمويل من أهم الشركات التي تختص بتقديم التمويل داخل المملكة العربية السعودية. كما إنها تعتبر شركة سعودية رسمية حيث تم اعتمادها من قبل البنك المركزي السعودي. كما إنها تقدم أشكال مختلفة للتمويل فيمكنها تقديم تمويل للشخص يمكنه من سداد دين أو تمويل آخر وكذلك فهي تساعده في قضاء عطلة اوالسفر. وكذلك فهي يمكنها إعطاء الفرد التمويل على شكل مبالغ مالية صغيرة مجزئة مراتب حتى تتمكن من الحصول على راتبك.

أهم شركات التمويل الشخصي الشركة السعودية للتمويل

تتميز الشركة السعودية للتمويل بكونها أول شركات التمويل التي تم طرحها داخل المملكة العربية السعودية والتي كان الهدف الأساسي من إنشائها هو تقديم تمويل شخصي مميز. كما إنها تقديم أنواع مختلفة للتمويل فهناك تمويل الأفراد والذي يمكن الشخص من الحصول على مبلغ يصل إلى 500 ألف ريال سعودي. وهناك أيضا التمويل الشخصي والذي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي ويتميز بكونه لا يحتاج لوجود كفيل. كما تتميز هذه الشركة بكون التمويل بها يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.