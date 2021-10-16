أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد الحافطي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد الحافطي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد حسن الحافطي أحد مشائخ عزلة بني نشر بمحافظة حجة، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والقبلي والاجتماعي.
وأشاد الوهباني في البرقية التي بعثها إلى الشيخ عيسى حسن الحافطي، والشيخ عبده محمد حسن الحافطي وباقي أفراد الأسرة، بمناقب الفقيد الوطنية، ونهجه الخيري تجاه أبناء المجتمع وسعيه في معالجة العديد من القضايا القبلية وإصلاح ذات البين، معتبراً رحيله خسارة على مديرية كعيدنة خاصة وعلى محافظة حجة بصورة عامة.
وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي والمواساة لأبناء الفقيد وآل الحافطي جميعاً ومشايخ وقبائل محافظة حجة في هذا المصاب.. سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون ”
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