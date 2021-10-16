المغرب يعلن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت سلطات المطار بأن الشحنة تضم 270 ألف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي، إذ وصلت على متن طائرة تابعة لشركة DHL قادمة من باريس، حيث جرى نقلها إلى الساحات المبردة المخصصة لتخزين اللقاحات تمهيدا لتوزيعها على باقى الجهات فى المغرب.
يذكر أن المغرب قرر منح المواطنين والمقيمين جرعة ثالثة للوصول إلى مناعة جماعية قوية تجاه الأعراض الحادة للجائحة.
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