إصابة 4 أشخاص فى حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية أمريكية

جدة - نرمين السيد - وأكد قائد شرطة موبيل، بول برين، أن الحادث الذى وقع عند المخرج الغربى لملعب "لاد بيبلز" أثناء مباراة بين فريقى مدرستين ثانويتين، مساء أمس الجمعة، خلف 4 مصابين بينهم امرأة، لافتا إلى أن أحدهم تعرض لجروح بليغة تهدد حياته ونقل إلى المستشفى فى حالة حرجة.

وبحسب موقع "BNO News" لم يتم تحديد مطلق النار بعد وأى دافع محتمل غير معروف حاليا.