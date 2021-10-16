متابعة مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري ابطال افريقيا اليوم السبت عبر القنوات المفتوحة وتردداتها

لقاء الأهلي والحرس الوطني في إطار النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال افريقيا 2022، وهو اللقاء الهام الذي ينتظره الملايين من عشاق المارد الأحمر داخل مصر وخارجها، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من البطولة الإفريقية، ويواجه النادي الأهلي نادي الحرس الوطني بطل النيجر في مباراة هامة وحاسمة في مشوار الفريقين، ويهم المتابعين التعرف على موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم وكذلك القنوات الناقلة للقاء، وهي القنوات المجانية المفتوحة الحاصلة على حقوق بث المباراة، كذلك تشكيلة النادي الأهلي أمام الحرس الوطني ومعلق وحكم مباراة الأهلي اليوم.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني

تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر في إطار ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا 2022، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت الرياض، وتستضيف أرض ملعب “جينرال سيني كونتش” بالعاصمة النيجيرية نيامي وقائع المباراة، بحضور 7500 مشجع هما مجموع مشجعي الفريقين الأهلي والحرس الوطني، بعدما وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حضور مشجعي الفريقين في مباراة اليوم.

زي الأهلي أمام الحرس الوطني

يرتدي النادي الأهلي في مباراته اليوم أمام الحرس الوطني بطل النيجر، القميص الأحمر والشورت الأسود مع جوارب حمراء، ويرتدي حارس المرمى زياً كاملاً باللون الأصفر، بينما يرتدي الحرس الوطني الزي الأبيض كاملاً، ويرتدي حاري المرمى زياً باللون البنفسجي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني

تذاع مباراة الأهلي والحرس الوطني عبر قناتين مفتوحتين، بدون حاجة لتشفير أو اشتراك، ويمكن ضبطتهما من خلال الترددات بالأسفل:-

قناة النادي الأهلي: التردد 11747 H – معدل الترميز: 27500.

قناة أون تايم سبورت: التردد 10853 H – معامل تصحيح الخطأ 5/6 – معدل الترميز: 27500.

ومن المقرر أن يسبق المباراة استديو تحليلي ينطلق قبل موعد المباراة بساعة، ويستمر حتى بعد انتهائها وخلال الفاصل بين الشوطين، لتحليل المباراة والوقوف على نقاط القوة والضعف.

معلق وحكم مباراة الأهلي والحرس الوطني

أسندت مجموعة قنوات أون تايم سبورت، مهمة التعليق على مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر، إلى المعلق الرياضي مؤمن حسن، بينما اتفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الحكم الغاني دانيال لاريا، ليكون حكماً لمباراة الأهلي اليوم أمام جيندار ميري – الحرس الوطني بطل النيجر -، وهو نفس الحكم الذي أُسندت له مهمة تحكيم مباراة الأهلي وسونديب بطل النيجر، في بطولة دوري أبطال افريقيا النسخة الماضية، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

تشكيلة النادي الأهلي أمام الحرس الوطني

تضم قائمة النادي الأهلي بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني، أمام نادي الحرس الوطني اليوم 19 لاعباً، بعد تزايد الغيابات في تشكيلة الفريق، على أن تكون كالتالي:-