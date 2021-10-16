ساديو ماني يضرب عصفورين بحجر ويحقق إنجازين بهدف

ضرب ساديو ماني "عصفورين بحجر" أو حقق إنجازين بهدف خلال مباراة فريقه مع مضيفه واتفورد اليوم السبت.

فقد أحرز اللاعب

ساديو ماني، هدف فريق ليفربول الأول في مرمى مضيفه واتفورد في أولى مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ، اليوم السبت.

وبهذا الهدف، حقق النجم السنغالي إنجازا فريدا، بتسجيله الهدف المئة له في بطولة الدوري الإنجليزي، ليلحق بزميله المصري في الفريق، الذي كان قد أحرز الهدف المئة في وقت سابق.

وبات ماني ثالث لاعب أفريقي يدخل في قائمة المئة هدف، خلف كل من الإيفواري ديدييه دروغبا، ومحمد صلاح، بحسب ما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ونشرت أوبتا تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيها إن ساديو ماني أصبح ثالث لاعب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى حاجز الـ100 هدف، ليس بينها ولا هدف من ركلة جزاء، بعد كل ليس فيرديناند، الذي أحرز 149 هدفا من دون ركلات جزاء وإميل هيسكي وأحرز 110 أهداف من دون ركلات جزاء أيضا.

صلاح يعادل دروغبا

أما محمد صلاح، فقد تمكن من التسجيل في المباريات الثماني الأخيرة مع ليفربول، وهو أكثر سجل متعاقب من التسجيل والظهور للنادي منذ فعلها لاعب ليفربول دانيل ستوريدج في فبراير 2014.

,واستنسخ صلاح هدفه الذي أحرزه في مرمى مانشستر سيتي في الجولة السابقة، وأحرز هدف فريقه الرابع بنفس الطريقة ليرفع عدد أهدافه في البريميرليغ إلى 104 أهداف، ليتقاسم مع دروجبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار التاريخ.

يشار إلى أن ليفربول اكتسخ مضيفه بخمسة أهداف دون مقابل أحرزها ساديو ماني وفيرمينو (هاتريك) ومحمد صلاح.