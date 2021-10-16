لعرض أحدث الابتكارات.. العالم يجتمع في جيتيكس دبي 2021

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق أحدث وأكبر معرض للتقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، أسبوع جيتيكس للتقنية والتكنولوجيا حول العالم 2021.

وتُعّد الدورة 41 للمعرض بمشاركة أكثر من 140 دولة، وحضور أكثر من 200 وزارة تمثل مجموعة من أبرز المدن الرقمية العالمية، فرصة للشركات العملاقة في التكنولوجيا لعرض أحدث ابتكاراتهم لاستشراف العالم.

ودعت هيئة الثقافة والفنون الإماراتية عبر "تويتر" زائري معرض جيتيكس للتعرُّف على أحدث الابتكارات الرقمية واكتشاف كنوز دبي الثقافية والتراثية واقتصاد دبي الإبداعي في جناح الإمارات خلال أسبوع جيتكس للتقنية.

ويحتضن الأسبوع فعاليات رئيسية تشمل "جيتكس نجوم المستقبل"، و"قمة مستقبل بلوك تشين"، و"فينتك سيرج"، ومؤتمر التسويق "ماركيتنغ مينيا"، بهدف إرساء بيئة نموذجية لاستعراض أحدث التقنيات العالمية.

ويستضيف "جيتكس نجوم المستقبل" أكثر من 700 شركة ناشئة من 60 دولة، إضافة إلى شبكة تضم أكثر من 400 شخص من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العالميين، فضلاً عن تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للتقنيات المالية وتقنيات "بلوك تشين".

وتقنية الـ"بلوك تشين" هي نظام لتسجيل المعلومات بطريقة تجعل من الصعب أو المستحيل تغيير النظام أو اختراقه أو خداعه، وهو دفتر حسابات رقمي للمعاملات التي يتم تكرارها وتوزيعها عبر الشبكة الكاملة لأنظمة الكمبيوتر.

ويهدف المعرض لدعم مسيرة التحوُّل الرقمي العالمية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التجريبية بمشاركة أهم المُبتكرين العالميين بمجالات واعدة يتقدمها الذكاء الاصطناعي، وشبكة اتصالات الجيل الخامس، والحلول السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الشامل.

السعودية

وتستعد المملكة العربية السعودية للمشاركة مرة أخرى في جيتكس، مع أكثر من 60 شركة وشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الكبرى، جنبًا إلى جنب مع قادة الحكومة وأبرز الأسماء في مجال التكنولوجيا، وستعرض الرياض أحدث وأقوى ابتكاراتها في مجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات.

مصر

ومن المقرر مشاركة عدد من الشركات المصرية وبعض مسؤولي قطاع الاتصالات بهذا الحدث العالمي، والذي سيعلن فيه عن أحدث التقنيات العالمية في مجال المدن الذكية والأمن السيبراني.

وتستهدف الشركات المصرية زيادة حجم التعاون المشترك في ظل تنامي الحاجة علي تطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.