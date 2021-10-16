زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران

جدة - نرمين السيد - وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها فى منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية. وكان الزلزال الأكثر دموية قد ضرب محافظتى جيلان وزانجان شمال غربى إيران فى عام 1990 وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 الف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

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