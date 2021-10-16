التحالف العربى ينفذ 32 عملية ضد الحوثيين فى العبدية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان صادر عنه، إنه تم تدمير 11 آلية عسكرية، ومقتل أكثر من 160 عنصرا من ميليشيا الحوثى.
وأضاف مستمرون في دعم الجيش الوطنى لحماية المدنيين من انتهاكات الحوثيين، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.
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