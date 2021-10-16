جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان أصدرته بالتزامن مع الذكرى الـ60 لـ"مجازر 17 أكتوبر 1961"، إن "الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسا". وأضافت: "تحيى بلادنا هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961، التى اقترفها البوليس الفرنسى فى باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال". وأردفت: "لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التى خلفت فى يوم واحد 300 شهيد منهم النساء والأطفال والمسنون فى بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان". وأشارت إلى أن "التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة يعد واجبا وطنيا والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها، يعد واجبا مقدسا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة، وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التى اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر: سنلاحق فرنسا للاعتراف بجرائمها خلال فترة الاستعمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.