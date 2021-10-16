مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة

مباراة الاتحاد وضمك ، مجددًا تعود منافسات المسابقات المحلية على مستوى الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء غدٍ الأحد 17 أكتوبر 2021 ، ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع العميد وفارس الجنوب ، والتي تعد واحدة من أقوى مواجهات الأسبوع الـ8 في البطولة السعودية.

في السطور التالية، سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد وضمك في مختلف البطولات داخل المملكة.

مباراة الاتحاد وضمك

كما أسلفنا، وفي واحدة من أقوى مواجهات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين السعودي ، ولحساب مرحلة الذهاب يلتقي فريقا قمة البطولة واللذين قدما مستويات متميزة في الموسم الحالي، دفعهما للدخول في منافسة مباشرة على الصدارة.

يأتي هذا في ظل انشغال حامل اللقب نادي الهلال السعودي وكذلك نادي النصر السعودي بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا ، إلى جانب تراجع ناديا الأهلي والشباب هذا الموسم.

وإليكم جدول ترتيب أندية الدوري السعودي حتى الأسبوع السابع من المسابقة:

وإجمالًا، خاض العميد 7 مواجهات، نجح خلالها في جمع 16 نقطة وصافي (12) هدفًا، حصدها من 5 انتصارات على حساب الرائد (3-0) والفيصلي (2-1) ثم أبها (6-1) والنصر (3-1) وأخيرًا الأهلي (2-0) في ديربي جدة.

وتعادل الاتحاد مع التعاون (1-1)، وسقط في مباراة واحدة أمام الفيحاء بهدف نظيف، وهو يحتل حاليًا صدارة الترتيب.

في المقابل، حل فارس الجنوب وصيفًا للمسابقة، برصيد 14 نقطة وصافي (4) أهداف، جمعها من 4 انتصارات على حساب الطائي (1-0) والفيصلي والرائد بنتيجة واحدة (2-0) وأبها (3-1).

وتعادل ضمك إيجابيًا بنتيجة (1-1) مع كلًا من الأهلي والشباب، وتلقى هزيمة واحدة أمام النصر (1-4) في الأسبوع الأول من البطولة.

تاريخ مواجهات الاتحاد وضمك

على الصعيد التاريخي، جمعت 9 مواجهات الفريقين، وذلك خلال الدوري السعودي واستعدادات الأندية للموسم الجديد.

ونجح العميد في تحقيق الفوز في 4 مباريات، بينما فاز فارس الجنوب في 3 مواجهات، وحسم التعادل مواجهتين.

تهديفيًا، سجل الاتحاد 16 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

ويمكن استعراض نتائج تاريخ لقاءات الاتحاد وضمك في الصورة أدناه:

موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة

تقرر إقامة اللقاء في تمام السادسة والنصف إلا خمس دقائق ( 6:25 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف إلا خمس دقائق ( 5:25 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف إلا خمس دقائق ( 3:25 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الاتحاد وضمك فلم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى اللحظة عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث وفعاليات اللقاء عبر فضائية SSC1 SD و SSC1 HD .

وبشأن معلق مباراة الاتحاد وضمك أسندت شركة الرياضة السعودية للمعلق الرياضي السعودي عبدالله الحربي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة ، وموقف الناديين في الدوري السعودي للموسم الحالي، إضافة إلى تاريخ لقاءات الاتحاد وضمك .