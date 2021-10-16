تطبيق الأهلي أون لاين من البنك الأهلي السعودي وأهم الشروط والأحكام

تطبيق الأهلي أون لاين، يعد البنك الأهلي السعودي في المملكة العربية السعودية من أكبر المؤسسات المالية بالمملكة ودائماً ما يسعى البنك إلى تقديم افضل الخدمات المالية والمصرفية داخل وخارج المملكة حيث يريد البنك أن تكون له الأفضلية بين المصارف من حيث قيمة الدخل والأرباح وفي خدمة العملاء والعمل على تقديم القنوات الرقمية المصرفية مثل تطبيق الأهلي موبيل التي تعود بالنفع على العملاء وتوفر لهم الكثير من الوقت والجهد ويضع البنك رؤية واضحة له وهي أن يكون المجموعة المالية الرائدة إقليمياً وهذا يضعه أمام تحدي كبير ودائم للعمل على تقديم الأفضل ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم أحد الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لخدمة عملائه وهو تطبيق الأهلي أون لاين الذي يتم من خلاله تقديم الكثير من الخدمات المهمة والمفيدة لعملاء البنك.

تطبيق الأهلي أون لاين وأهم الخدمات التي يقدمها

يخدم هذا التطبيق عملاء البنك في المقام الأول فيمكنهم إنجاز الكثير من العمليات المصرفية من خلاله في أي مكان وأي وقت ومنها عملياتك المصرفية الخاصة بحسابك البنكي أو إجراء التحويلات المختلفة وغيرها وقد قدمنا لكم مسبقاً خطوات التسجيل في التطبيق وأهم خدماته أما عن الشروط والأحكام التي يضعها البنك فيمكنك التعرف عليها من خلال الدخول لموقع البنك والضغط على شروط وأحكام المصرفية الإلكترونية وإذا كنت تريد الاستفادة من المزايا المتعددة له كل ما عليك هو تحميله واتباع خطوات التسجيل لتستمتع بخدمة بنكية عالية الجودة يقدمها البنك لجميع عملائه من المواطنين والمقيمين.

خدمة الاتصال التلقائي من البنك الأهلي السعودي

خدمة المستفيدين أو خدمة الاتصال التلقائي وهي خدمة يقدمها البنك للعملاء عند حاجتهم لتنشيط مستفيدي الحوالات الذين تمت إضافتهم عبر الأهلي موبيل والأهلي أون لاين حيث بمجرد أن يقوم العميل بالتسجيل في التطبيق وإضافة مستفيدين يتم تسجيلك في الخدمة بشكل تلقائي من جانب البنك ومن أهم مزايا الخدمة وكيفية عملها جاءت كالتالي:

هي خدمة مجانية بدون اي رسوم.

سهولة تشغيلها.

القيام بعمليات التحويل بطريقة سهلة وسريعة.

أما عن كيفية عمل الخدمة فعندما تنتهي من إضافة المستفيدين يتصل بك البنك ثم قم بسماع التفاصيل الخاصة بالإضافة والخدمة المقدمة وعند رغبتك في تنشيط الخدمة قم بالضغط على الرقم 1 ثم ادخل الرقم السري للهاتف المصرفي وغذا واجهتك مشكلة أثناء عملية التنشيط يمكنك الاتصال بالبنك 920001000 وذلك عند إضافة مستفيد.